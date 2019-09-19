"Динамо" - "Мальме": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
19 сентября, 2019, 15:37
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекерские конторы предлагают на победу "Динамо" на НСК "Олимпийский" коэффициент 1.95. На ничью дают 3.40, на выигрыш "Мальме" - 4.10.
Матч между украинским и шведским клубами состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.
- Напомним, "Динамо" начинало нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но уступил там бельгийскому "Брюгге".
- 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне" .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах .
- "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки .
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