"Динамо" - "Мальме": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

19 сентября, 2019, 15:37

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Динамо" на НСК "Олимпийский" коэффициент 1.95. На ничью дают 3.40, на выигрыш "Мальме" - 4.10.

Матч между украинским и шведским клубами состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.