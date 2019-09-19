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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Мальме": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

"Динамо" - "Мальме": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы против шведского "Мальме"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекерские конторы предлагают на победу "Динамо" на НСК "Олимпийский" коэффициент 1.95. На ничью дают 3.40, на выигрыш "Мальме" - 4.10.

Матч между украинским и шведским клубами состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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