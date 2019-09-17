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Espreso.tvМирВерховный суд Великобритании решит, законно ли Джонсон приостановил работу парламента

Верховный суд Великобритании решит, законно ли Джонсон приостановил работу парламента


фото: REUTERS
Верховный Суд Великобритании рассмотрит две апелляции и окончательно решит, имел ли право британский премьер приостановить на 5 недель работу парламента
Об этом сообщает BBC.

"Британский Верховный Суд в ближайшее время заслушает две апелляции по поводу того, законно ли Борис Джонсон, премьер-министр страны, приостановил на 5 недель работу парламента, и вынесет окончательный вердикт", - говорится в сообщении.

Так, суд в Эдинбурге постановил, что остановка работы парламента премьером была незаконной, а Высший суд Лондона заявил, что эдинбургский суд не имеет полномочий принимать решения по подобным вопросам.

Сам Джонсон заявил, что "будет спокойно ждать и увидит, что решит суд" перед любыми следующими шагами. Оппозиция же требует у Джонсона немедленно снова созвать парламент.

Напомним, что Высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента Великобритании является незаконным.

В конце августа правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября.

Королева Елизавета II одобрил просьбу правительства приостановить работу парламента.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.

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