Парламент Британии "закрывается" до 14 октября

"Парламент (временно до 14 октября - ред.) не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам до 14 октября.

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Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, лишь бы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.