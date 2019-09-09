Парламент Британии "закрывается" до 14 октября
9 сентября, 2019, 15:26
Парламент Великобритании сегодня ночью временно прекращает свою работу до 14 октября
Об этом сообщила журналист Sky News Тамара Коэн в Twitter.
"Парламент (временно до 14 октября - ред.) не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.
Она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование по досрочным выборам до 14 октября.
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Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, лишь бы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.
- Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.
- После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.
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