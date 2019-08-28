"Жесткий Brexit": Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента

28 августа, 2019, 15:52

Правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября

Как сообщает ВВС, прекращение работы парламента означает, что у депутатов не останется времени на принятие любых законов, которые могли бы помешать премьер-министру вывести Британию из состава Евросоюза.

Джонсон просит приостановить работу парламента с 9 сентября по 14 октября.

Лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что "поражен нелепостью правительства Джонсона".

"Это безобразие и угроза нашей демократии", - заявил Корбин.

Сам Джонсон отрицает, что просьба связана с желанием вывести страну из ЕС без соглашения.