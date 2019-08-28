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Espreso.tvМирBrexit: Елизавета II одобрила приостановление работы парламента

Brexit: Елизавета II одобрила приостановление работы парламента

Королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения
Об этом сообщает Sky News.

"Королева Елизавета II одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Отмечается, что благодаря этому решению, в британских парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал такую идею примерjv "конституционного беспредела".

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