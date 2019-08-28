Brexit: Елизавета II одобрила приостановление работы парламента

"Королева Елизавета II одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.

Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Отмечается, что благодаря этому решению, в британских парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал такую идею примерjv "конституционного беспредела".