Brexit: Елизавета II одобрила приостановление работы парламента
"Королева Елизавета II одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход Brexit без соглашения", - говорится в сообщении.
Поэтому, британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября по 14 октября.
Отмечается, что благодаря этому решению, в британских парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.
Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал такую идею примерjv "конституционного беспредела".
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень