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Espreso.tvМирШотландский суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

Шотландский суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента


фото: reuters
Апелляционный суд Шотландии признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остановить работу парламента на пять недель, чтобы он не помешал вывести страну из ЕС без соглашения
Об этом сообщает The Guardian.

"Судьи апелляционного суда Шотландии постановили, что решение Бориса Джонсона приостановить парламент накануне дедлайна по Brexit в октябре, является незаконным", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Guardian, иск был подан адвокатами 75 депутатов британского парламента.

Отмечается, что британское правительство подаст апелляцию на это решение суда, а рассмотрение дела в Верховном суда Великобритании запланирован на 17 сентября.

В ночь на вторник работу британского парламента было официально приостановлено. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.

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