Шотландский суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента

"Судьи апелляционного суда Шотландии постановили, что решение Бориса Джонсона приостановить парламент накануне дедлайна по Brexit в октябре, является незаконным", - говорится в сообщении.

Как сообщает The Guardian, иск был подан адвокатами 75 депутатов британского парламента.

Отмечается, что британское правительство подаст апелляцию на это решение суда, а рассмотрение дела в Верховном суда Великобритании запланирован на 17 сентября.

В ночь на вторник работу британского парламента было официально приостановлено. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.

В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.