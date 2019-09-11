Шотландский суд признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента
"Судьи апелляционного суда Шотландии постановили, что решение Бориса Джонсона приостановить парламент накануне дедлайна по Brexit в октябре, является незаконным", - говорится в сообщении.
Как сообщает The Guardian, иск был подан адвокатами 75 депутатов британского парламента.
Отмечается, что британское правительство подаст апелляцию на это решение суда, а рассмотрение дела в Верховном суда Великобритании запланирован на 17 сентября.
В ночь на вторник работу британского парламента было официально приостановлено. Депутаты возобновят работу 14 октября, то есть за две недели до Brexit.
В понедельник вступил в силу принятый на прошлой неделе закон, который должен помешать Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения.
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