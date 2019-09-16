Футболист "Динамо" признался, что ему стыдно выйти на улицу

16 сентября, 2019, 09:56

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал поражение от "Десны" (1: 2)

Об этом сообщает FootballHub.



Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин признался, что ему стыдно за игру команды в матче против черниговской "Десны".



"Все вместе в это влезли - всем вместе надо и разбираться, делать выводы. Так играть нельзя. Лишний раз уже в город не выйдешь, стыдно. Очень стыдно перед болельщиками. Люди ходят на футбол, даже сегодня пришли 15 тыс. Будем исправляться ", - признался футболист.



15 июня футболисты "Десны" создали главную сенсацию тура и победили на выезде "Динамо" - 2: 1. Это поражение стоило киевлянам места в зоне еврокубков. Команда занимает 6 место имея в активе 8 очков и находится на расстоянии двух пунктов в зону вылета.