Футболист "Динамо" признался, что ему стыдно выйти на улицу
16 сентября, 2019, 09:56
Об этом сообщает FootballHub.
Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал поражение от "Десны" (1: 2)
Об этом сообщает FootballHub.
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин признался, что ему стыдно за игру команды в матче против черниговской "Десны".
"Все вместе в это влезли - всем вместе надо и разбираться, делать выводы. Так играть нельзя. Лишний раз уже в город не выйдешь, стыдно. Очень стыдно перед болельщиками. Люди ходят на футбол, даже сегодня пришли 15 тыс. Будем исправляться ", - признался футболист.
15 июня футболисты "Десны" создали главную сенсацию тура и победили на выезде "Динамо" - 2: 1. Это поражение стоило киевлянам места в зоне еврокубков. Команда занимает 6 место имея в активе 8 очков и находится на расстоянии двух пунктов в зону вылета.
- Турнирная таблица УПЛ после 7-го тура.
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4: 3 .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах .
- В матче 7-го тура чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки .
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