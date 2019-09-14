"Шахтер" одержал феерическую победу над "Зарей" в матче с 7-ю голами

14 сентября, 2019, 18:53

В центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4:3

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" неудачно начал игру и пропустил уже на 9-й минуте от Владлена Юрченко. На 35-й минуте преимущество команды Виктора Скрипника увеличил Владислав Кочергин.

На 42-й минуте Тайсон сократил отставание "горняков" в счете. После перерыва "Шахтер" вывел вперед Марлос, который забил на 54-й и 63-й минутах и оформил дубль.

На 87-й минуте "Заря" восстановила равновесие усилиями Богдана Леднева. Однако, удержать ничью луганской команде не удалось. Победу "Шахтеру" на 90-й минуте принес Жуниор Мораес, который отличился с передачи Евгения Коноплянки.

"Шахтер" победил "Зарю" 4:3, набрал 21 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице. "Заря" имеет 11 пунктов и идет четвертой.

Чемпионат Украины

7-й тур

14 сентября

"Шахтер" - "Заря" 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, 63, Жуниор Мораес, 90 - Юрченко, 9, Кочергие, 35, Леднев, 87

Какая игра! Волевая победа над «Зарей» 4:3 в Харькове! Семь побед подряд в Премьер-лиге на старте сезона!



Теперь все мысли о суперматче с «Манчестер Сити» 18 сентября. Билеты на игру еще в продаже https://t.co/jm1c9JLPaX # ШахтерЗаря pic.twitter.com/h4je3ReHK5 - FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2019