"Шахтер" одержал феерическую победу над "Зарей" в матче с 7-ю голами
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" неудачно начал игру и пропустил уже на 9-й минуте от Владлена Юрченко. На 35-й минуте преимущество команды Виктора Скрипника увеличил Владислав Кочергин.
На 42-й минуте Тайсон сократил отставание "горняков" в счете. После перерыва "Шахтер" вывел вперед Марлос, который забил на 54-й и 63-й минутах и оформил дубль.
На 87-й минуте "Заря" восстановила равновесие усилиями Богдана Леднева. Однако, удержать ничью луганской команде не удалось. Победу "Шахтеру" на 90-й минуте принес Жуниор Мораес, который отличился с передачи Евгения Коноплянки.
"Шахтер" победил "Зарю" 4:3, набрал 21 очко и упрочил лидерство в турнирной таблице. "Заря" имеет 11 пунктов и идет четвертой.
Чемпионат Украины
7-й тур
14 сентября
"Шахтер" - "Заря" 4:3
Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, 63, Жуниор Мораес, 90 - Юрченко, 9, Кочергие, 35, Леднев, 87
Какая игра! Волевая победа над «Зарей» 4:3 в Харькове! Семь побед подряд в Премьер-лиге на старте сезона!- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 14, 2019
Теперь все мысли о суперматче с «Манчестер Сити» 18 сентября. Билеты на игру еще в продаже https://t.co/jm1c9JLPaX # ШахтерЗаря pic.twitter.com/h4je3ReHK5
- Напомним, 12 сентября состоялась официальная презентация новых футболистов "Шахтера" - украинского вингера Евгения Коноплянки и бразильского защитника Витао.
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