УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура чемпионата Украины

15 сентября, 2019, 22:48

После 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство, а "Динамо" покинуло зону еврокубков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" в центральном матче 7-го тура 14 сентября победил на своем поле "Зарю" 4:3, набрал 21 очко и продолжает идти в турнире без потерь. Ближайшего преследователя - "Десну" - команда Луиша Каштру опережает на 7 пунктов.

Черниговцы 15 сентября создали главную сенсацию тура и победили на выезде "Динамо" - 2:1. Это поражение стоило киевлянам места в зоне еврокубков. Их опередил на 2 очка и подвинул на шестую позицию "Колос", который одолел "Львов" 1:0 и набрал 10 баллов.