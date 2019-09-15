 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура чемпионата Украины

УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура чемпионата Украины


фото: facebook
После 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство, а "Динамо" покинуло зону еврокубков

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" в центральном матче 7-го тура 14 сентября победил на своем поле "Зарю" 4:3, набрал 21 очко и продолжает идти в турнире без потерь. Ближайшего преследователя - "Десну" - команда Луиша Каштру опережает на 7 пунктов.

Черниговцы 15 сентября создали главную сенсацию тура и победили на выезде "Динамо" - 2:1. Это поражение стоило киевлянам места в зоне еврокубков. Их опередил на 2 очка и подвинул на шестую позицию "Колос", который одолел "Львов" 1:0 и набрал 10 баллов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

15 сентября, 2019 воскресенье

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать