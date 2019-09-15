УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 7-го тура чемпионата Украины
15 сентября, 2019, 22:48
После 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" укрепил лидерство, а "Динамо" покинуло зону еврокубков
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" в центральном матче 7-го тура 14 сентября победил на своем поле "Зарю" 4:3, набрал 21 очко и продолжает идти в турнире без потерь. Ближайшего преследователя - "Десну" - команда Луиша Каштру опережает на 7 пунктов.
Черниговцы 15 сентября создали главную сенсацию тура и победили на выезде "Динамо" - 2:1. Это поражение стоило киевлянам места в зоне еврокубков. Их опередил на 2 очка и подвинул на шестую позицию "Колос", который одолел "Львов" 1:0 и набрал 10 баллов.
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4:3 .
- 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступила черниговской "Десне".
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах.
- В матче 7-го тура чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки.
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