ЕС может предложить России договоренность по газу без нового контракта с Украиной, - росСМИ

16 сентября, 2019, 10:18

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу с 2020 года без заключения нового газового контракта с Киевом

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источник, близкий к запланированным на 19 сентября трехсторонним газовым переговорам.

По словам источника, существует возможность контрактирования "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды.

Ранее об этом заявил источник ТАСС в европейском энергетическом секторе, говоря, что Киев, как член Европейского энергетического сообщества, взял на себя обязательства имплементировать в свое законодательство европейские энергетические нормы.

По его словам, это означает, что оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. "Газпром" сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.

По данным источника РБК в российской газовой компании, "Газпрому" подойдет этот сценарий, но все будет зависеть от цены такого резервирования.

Соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта.

Напомним, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволяло "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL.

По словам президента польской нефтегазовой компании PGNiG Пйотра Возняка, в результате этого решения объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, г. ишення Суда ЕС по OPAL повлияет на запланированные на 19 сентября трехсторонние консультации по газу.