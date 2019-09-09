В ЕС назвали окончательную дату газовых переговоров с Украиной и РФ
Эти переговоры состоятся 19 сентября, сообщил Шефчович в Twitter.
"Рад объявить, что я буду принимать следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Я убежден, что прогресс пошлет сильный положительный сигнал рынку и потребителям газа в преддверии зимнего сезона ", - добавил он.
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Напомним, трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут в Брюсселе 16 сентября, анонсировали накануне в Нафтогазе.
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Как заявил перед этим директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии , если с 1 января 2020 транзита российского газа через территорию Украины не будет.
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В свою очередь Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах в 18,7 млрд кубометров газа - самого уровня запасов в хранилищах за последние 7 лет.
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