В ЕС назвали окончательную дату газовых переговоров с Украиной и РФ

Эти переговоры состоятся 19 сентября, сообщил Шефчович в Twitter.

"Рад объявить, что я буду принимать следующий раунд трехсторонних газовых переговоров 19 сентября. Я убежден, что прогресс пошлет сильный положительный сигнал рынку и потребителям газа в преддверии зимнего сезона ", - добавил он.

Напомним, трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и Евросоюзом пройдут в Брюсселе 16 сентября, анонсировали накануне в Нафтогазе.

Как заявил перед этим директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, украинская ГТС прошла определенную модернизацию и готова обеспечить поставки газа даже при условии , если с 1 января 2020 транзита российского газа через территорию Украины не будет.