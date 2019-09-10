Покончить с монополией Газпрома: суд ЕС принял выгодное Украине, Польше и Литве решение по газопроводу OPAL
Об этом сообщается на сайте польского правительства.
OPAL - cухопутное продолжение газопровода "Северный поток", который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря. С 2013 года Газпром мог использовать только 50% мощностей OPAL и труба оставалась недозагруженной.
В Министерстве энергетики Польши отметили, что это решение суда ЕС поможет покончить с монополией Газпрома в Европе. Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхоржевский отметил, что это урок для тех, кто считает, что может работать на европейском энергетическом рынке без соблюдения его принципов.
В Минэнерго Польши напомнили, что страна обжаловала решение Еврокомиссии в декабре 2016 года. Ее поддержали Литва и Латвия. Германия поддерживала Еврокомиссию.
В сообщении отмечается, что решение суда ЕС имеет большое значение для Украины.
"Из-за ограниченной возможности использования газопровода OPAL Газпрому придется сократить использование "Северного потока", а это значит, что он, вероятно, не сможет полностью отказаться от транзита газа через Украину и будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной", - говорится в сообщении.
По мнению министра Тхоржевского, "эта победа Польши снижает вероятность серьезного газового кризиса в Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу".
Напомним, поставки газа по газопроводу "Северный поток" начались в октябре 2012 года. Проектная мощность составляет 55 млрд кубометров. Газопровод OPAL сдан в эксплуатацию в январе 2013 года. Его мощность составляет 30 млрд кубометров.
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