В Польше спрогнозировали, как снизится поставка газа по "Северному потоку" после решения суда по OPAL
Об этом заявил президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.
По его словам, решение по делу газопровода OPAL должно быть немедленно исполнено: "Для недискриминационной политики продаж и транспортировки газа в ЕС этот результат будет только положительным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые приобрела материальное значение, и это не просто пустые слова" .
Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.
Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в суде ЕС.
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