В Польше спрогнозировали, как снизится поставка газа по "Северному потоку" после решения суда по OPAL

11 сентября, 2019, 14:38

После приговора суда ЕС, который отменил решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год

Об этом заявил президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.

По его словам, решение по делу газопровода OPAL должно быть немедленно исполнено: "Для недискриминационной политики продаж и транспортировки газа в ЕС этот результат будет только положительным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые приобрела материальное значение, и это не просто пустые слова" .

Суд Евросоюза во вторник отменил решение ЕС от 28 октября 2016 года, что позволило российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками препятствий или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в суде ЕС.