Решение суда ЕС по OPAL повлияет на трехсторонние консультации по газу, - Минэнерго РФ

12 сентября, 2019, 16:40

Решение суда Евросоюза, который во вторник вернул трубопровод ОPAL под прямое применение законодательства ЕС, повлияет на трехсторонние консультации РФ, ЕК и Украины по газу, назначенные на 19 сентября

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает российский Интерфакс.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками и поставками газа", - заявил Новак.

Юристы "Газпрома" и Министерства энергетики России пока не готовы комментировать решение суда ЕС по газопроводу OPAL, который контролируется совместным предприятием "Газпрома" и немецкого Wintershall и является наземным продолжением "Северного потока".

"Сейчас идут юридические проработки этого вопроса на уровне и юристов компании, и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию, как только будут сделаны соответствующие выводы. Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как мы получим юридическое заключение", - сказал министр.

"Но я напомню, что это решение (о размораживании мощностей OPAL, - ред.) было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором и компанией "Газпром", и это решение было юридически выверено и согласовано с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения (суда, - ред.) юридическими службами самой Еврокомиссии", - подчеркнул российский министр.

О влиянии решения суда на цены, Новак заметил: "Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какая будет ситуация, и какие будут сделаны юридические действия".

Напомним, суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, что позволяло "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL.

По словам президента польской нефтегазовой компании PGNiG Пйотра Возняка, в результате этого решения объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12,4 млрд кубометров голубого топлива в год.