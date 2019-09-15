Стало известно, сколько государство потратит в 2020 году на субсидии

15 сентября, 2019, 17:53

В проект государственного бюджета-2020 на коммунальные субсидии гражданам заложено 47,6 млрд грн

Об этом 15 сентября на брифинге в Киеве заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает "Укринформ".

"Сейчас в проект бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии", - сказала Маркарова и заверила, что все, кто нуждается в субсидиях, будут ими обеспечены.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что принцип распределения и назначения субсидий не будет меняться.

"Принцип распределения и назначения субсидий мы не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представим в парламенте программу деятельности правительства, возможно, немного изменится программа субсидий. Исходя из этого, в бюджет существенных изменений не закладывалось" , - сказал Гончарук.