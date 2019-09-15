Стало известно, сколько государство потратит в 2020 году на субсидии
Об этом 15 сентября на брифинге в Киеве заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает "Укринформ".
"Сейчас в проект бюджета на 2020 год заложено 47,6 млрд грн на субсидии", - сказала Маркарова и заверила, что все, кто нуждается в субсидиях, будут ими обеспечены.
Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что принцип распределения и назначения субсидий не будет меняться.
"Принцип распределения и назначения субсидий мы не меняем, меняются лишь незначительно цифры, выделенные на обеспечение этой программы. Когда мы представим в парламенте программу деятельности правительства, возможно, немного изменится программа субсидий. Исходя из этого, в бюджет существенных изменений не закладывалось" , - сказал Гончарук.
- Напомним, 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах проекта государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября вносится в Верховную Раду.
- 15 сентября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложен размер минимальной зарплаты в 4723 грн.
- Кроме этого, Оксана Маркарова заявила, что в проекте государственного бюджета-2020 расчеты были осуществлены по прогнозному курсу в 28,20 грн за $1 .
- В правительстве сообщили об основных статьях расходов, заложенных в проект государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября был подан на рассмотрение Верховной Рады.
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