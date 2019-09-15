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Espreso.tvЭкономикаВ правительстве рассказали, по какому курсу доллара проводили расчеты в госбюджете-2020

В правительстве рассказали, по какому курсу доллара проводили расчеты в госбюджете-2020


фото: ukrinform.ua
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проекте государственного бюджета-2020 расчеты были проведены по прогнозному курсу в 28,20 грн за $1

Об этом Маркарова заявила на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

Между тем, по словам Маркаровой, этот курс пока закреплен только в макропрогнозе.

"В бюджете курс не закладывался еще. Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он есть на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,20. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала Маркарова.

 

 

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