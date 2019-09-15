В правительстве рассказали, по какому курсу доллара проводили расчеты в госбюджете-2020
15 сентября, 2019, 16:51
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проекте государственного бюджета-2020 расчеты были проведены по прогнозному курсу в 28,20 грн за $1
Об этом Маркарова заявила на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".
Между тем, по словам Маркаровой, этот курс пока закреплен только в макропрогнозе.
"В бюджете курс не закладывался еще. Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он есть на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,20. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", - сказала Маркарова.
- Напомним, 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах проекта государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября вносится в Верховную Раду.
- 15 сентября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложен размер минимальной зарплаты в 4723 грн.
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