Проект госбюджета внесли в ВР: какими будут расходы на оборону, образование и здравоохранение

15 сентября, 2019, 17:15

В правительстве сообщили об основных статьях расходов, заложенные в проекту государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября был представлен на рассмотрение Верховной Рады

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проект государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в этом году.

"Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это один из главных приоритетов, и эти средства мы планируем выделить на различных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

Общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной и третичной медицинской помощи, на реимбурсацию лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу будут на уровне 8,6 млрд грн, из которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания - 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 млрд гривен.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.