 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПроект госбюджета внесли в ВР: какими будут расходы на оборону, образование и здравоохранение

Проект госбюджета внесли в ВР: какими будут расходы на оборону, образование и здравоохранение


фото: ukrinform.ua
В правительстве сообщили об основных статьях расходов, заложенные в проекту государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября был представлен на рассмотрение Верховной Рады

Об этом сообщает "Укринформ".

В частности, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проект государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в этом году.

"Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году. Это один из главных приоритетов, и эти средства мы планируем выделить на различных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне", - сказала Маркарова.

Общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной и третичной медицинской помощи, на реимбурсацию лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу будут на уровне 8,6 млрд грн, из которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания - 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 млрд гривен.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

15 сентября, 2019 воскресенье

14 сентября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать