Маркарова назвала размер минимальной зарплаты в 2020 году

15 сентября, 2019, 16:11

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложен размер минимальной зарплаты в 4723 грн

Об этом Маркарова заявила 15 сентября на брифинге в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн и составит по состоянию на 1 января 2020 года 4723 грн", - сказала Маркарова.

По ее словам, это соответствует показателям роста, и в правительстве считают, что увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.

"Наша же главная задача - это экономический рост, в том числе из-за роста экономической эффективности. А в целом это достаточно существенный рост минимальной заработной платы", - отметила Маркарова.