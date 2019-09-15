Гончарук рассказал о ключевых параметрах госбюджета-2020

15 сентября, 2019, 15:41

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября вносится в Верховную Раду

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

Гончарук заявил, что 15 сентября в парламент подается первый вариант проекта закона о бюджете, чтобы депутаты могли с ним ознакомиться.

"В течение двух недель мы должны представить программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением", - рассказал Гончарук.

По словам премьер-министра, в проекте заложено уменьшение дефицита бюджета.

"В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня нет. Мы стремимся на определенном этапе выйти на бездефицитный бюджет, когда наши расходы будут равны нашим доходам" , - сказал Гончарук.

Также премьер заверил, что государство будет уменьшать фискальное давление на граждан и бизнес.

"Вторая составляющая - объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества, по экономике и перераспределяет относительно ВВП - также будет уменьшаться. Это значит, что мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше", - отметил глава правительства.

Кроме этого, по словам Гончарука, в 2020 году будут увеличены расходы на дороги.

"Мы понимаем, что этих денег будет недостаточно для того, чтобы решить все амбициозные задачи, которые перед нами стоят. Мы отдельно во время представления программы действий правительства в парламенте поделимся своими мыслями по финансированию строительства дорог", - заверил Гончарук.

По словам премьера, государство в следующем году откажется от дотирования крупных агрохолдингов.

"Также мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо дотирования крупных предприятий мы сфокусируемся на том, чтобы в случае принятия земельной реформы компенсировать процентную ставку для фермеров", - пообещал Гончарук.