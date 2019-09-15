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Espreso.tvМирПремьер Британии Джонсон сравнил себя с супергероем комиксов Халком

Премьер Британии Джонсон сравнил себя с супергероем комиксов Халком


фото: REUTERS
Из-за Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил себя с героем комиксов Халком

Об этом со ссылкой на The Mail on Sunday сообщает "Интерфакс-Украина".

Джонсон заявил, что не намерен выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.

"Я думаю, что мы добьемся своего. Я буду разговаривать с Жан-Клодом Юнкером о том, как это можно сделать", - сказал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг Палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit.

При этом Джонсон провел аналогию между собой и супергероем комиксов Халком.

"Чем больше Халк злится, тем сильнее становится", - предупредил глава правительства и добавил, что в случае необходимости, по-прежнему готов к "жесткому" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Этот процесс он сравнил с Халком, "разрывающим оковы".

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если до конца октября не удастся согласовать соглашение о Brexit с ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем попросит о подобных вещах ЕС.

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