Премьер Британии Джонсон сравнил себя с супергероем комиксов Халком
Об этом со ссылкой на The Mail on Sunday сообщает "Интерфакс-Украина".
Джонсон заявил, что не намерен выполнять призыв парламента о согласовании новой отсрочки Brexit, и заверил, что выработать соглашение с ЕС о будущих отношениях вполне возможно.
"Я думаю, что мы добьемся своего. Я буду разговаривать с Жан-Клодом Юнкером о том, как это можно сделать", - сказал Джонсон.
Премьер-министр Великобритании заявил, что если переговоры провалятся, то он проигнорирует шаг Палаты представителей, велевшей ему добиться отсрочки Brexit.
При этом Джонсон провел аналогию между собой и супергероем комиксов Халком.
"Чем больше Халк злится, тем сильнее становится", - предупредил глава правительства и добавил, что в случае необходимости, по-прежнему готов к "жесткому" Brexit - выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем. Этот процесс он сравнил с Халком, "разрывающим оковы".
Выход Великобритании из ЕС запланирован на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон, если до конца октября не удастся согласовать соглашение о Brexit с ЕС, должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем попросит о подобных вещах ЕС.
- Напомним, что Высший гражданский суд Шотландии постановил, что решение Джонсона приостановить работу парламента Великобритании является незаконным.
- В конце августа правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября.
- Королева Елизавета II одобрил просьбу правительства приостановить работу парламента.
- 10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.
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