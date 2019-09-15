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Espreso.tvЭкономикаМы в последний раз принимаем бюджет на один год, - Гончарук

Мы в последний раз принимаем бюджет на один год, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на этот раз государственный бюджет будет приниматься на один год в последний раз

Об этом сообщает "Правительственный портал".

По словам Гончарука, 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета, в дальнейшем утверждению государственной сметы будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - сказал Гончарук.

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