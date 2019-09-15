Мы в последний раз принимаем бюджет на один год, - Гончарук
15 сентября, 2019, 20:21
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на этот раз государственный бюджет будет приниматься на один год в последний раз
Об этом сообщает "Правительственный портал".
По словам Гончарука, 2019 год станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета, в дальнейшем утверждению государственной сметы будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации.
"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной трехлетней декларации", - сказал Гончарук.
- Напомним, 15 сентября премьер-министр Алексей Гончарук рассказал об основных параметрах проекта государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября вносится в Верховную Раду.
- 15 сентября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проект государственного бюджета-2020 заложен размер минимальной зарплаты в 4723 грн.
- Кроме этого, Оксана Маркарова заявила, что в проекте государственного бюджета-2020 расчеты были осуществлены по прогнозному курсу в 28,20 грн за $1 .
- В правительстве сообщили об основных статьях расходов, заложенных в проект государственного бюджета на 2020 год, который 15 сентября был подан на ерассмотрение Верховной Рады.
Читайте также
-
9 сентября, 2019 Украинский Трамп и с чем его едят
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-
-
6 сентября, 2019 Обет, пожар, одержимость - 5 лучших книг о любви
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
9 сентября, 2019 Виталий Портников: Макрон "восстанавливает доверие"
-