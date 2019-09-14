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Espreso.tvОбществоФранция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину, - Кучма

Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину, - Кучма


фото: voanews.com
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ), глава Украинского государства в 1994-2005 годах Леонид Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель на переговорах в нормандской формате будут подталкивать президента Владимира Зеленского к неприемлемым уступкам в пользу России

Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает Еспресо.TV .

Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал Кучма.

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Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Давайте придерживаться Минских договоренностей ... Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

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