Франция и Германия будут уговаривать Зеленского уступить Путину, - Кучма
Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает Еспресо.TV .
Кучма обеспокоен тем, что Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.
"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против трех человек", - сказал Кучма.
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Кучма отметил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
"Давайте придерживаться Минских договоренностей ... Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только после "разведения войск" по всей длине линии фронта и в соответствии с украинским законодательством.
- В свою очередь другие участники переговоров настаивать на "формуле Штайнмайера" , предусматривающие выборы в ОРДЛО без окончательной передачи этих территорий под контроль Украины.
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