Зеленский сообщил, когда пройдут выборы на оккупированном Донбассе

13 сентября, 2019, 18:59

Об этом Зеленский сообщил на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, передает РБК-Украина.

Глава государства подчеркнул, что информацию о выборах на оккупированных территориях сможет комментировать только после того, как эти вопросы согласуют в нормандском формате.

"Потому что это является частью Минских соглашений. Сейчас слишком рано об этом говорить, может быть только теоретический диалог. Мы готовим план переговоров, сейчас согласовываем дату саммита ... Это сложные вопросы ... обмен людей, затем разведение войск в Золотом и Петровском. Только потом разведения на всей территории - это 400 км. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории. Если мы считаем, что Донбасс - это Украина, то местные выборы должны там пройти по украинским законам. Другие детали и сроки я не могу обсуждать ", - добавил Зеленский.