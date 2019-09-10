Андрей Пионтковский: Украину готовят к скрытой капитуляции

10 сентября, 2019, 18:10

Антин Борковский

Российский политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о расползании "лугандонских" сценариев и грязной игре Запада

Пожалуй одним из самых знаковых событий международной осени стало заявление французского президента Макрона, который повторил мерзкую мантру о Европе от Лиссабона до Владивостока. На самом деле мы понимаем, что речь идет о России от Владивостока до Лиссабона. А также мы понимаем, что украинский вопрос в этом деле является одним из центральных, поскольку, возможно, Украина будет использована определенными кругами на Западе, как разменная монета и есть ощущение, что этот процесс уже в разгаре.

Да, все эти лицемерные рассуждения о Европе от Лиссабона до Владивостока скрывают совершенно другой процесс, который в разгаре - Азии от Владивостока до Калининграда, включая всю Украину. На это Путину и дает санкцию Макрон. Но я бы не ограничивался одним Макроном. Украина в последнее время буквально на глазах, терпит очень серьезное внешнеполитическое поражение, радикально меняются позиции ее союзников. Меркель молчит. Бабушка уже идет на пенсию. Макрон взял на себя инициативу озвучивать позицию Европы с вечным французским тщеславием, неким "grandeur francais", играя в величие Франции, играющей большую роль в мировых делах. Но изменилась и американская позиция. В чем она изменилась? Всегда было понятно, что Трамп это человек крайнее желательный Путину, но он практически отстранен американским истеблишментом от украинской повестки дня. Украину очень твердо поддерживал весь Конгресс, позицию озвучивал большой друг Украины Волкер, а вот Трамп в последнее время оживился. Он передает инициативу Болтону, который был здесь в Киеве, еще энергичнее чем Макрон выступает за возвращение Путина в Большую Восьмерку. Это результат, вот этот обвал политики Запада, это результат безответственной демагогии коллективного Зеленского во время предвыборной кампании и уже после прихода к власти, о борьбе с так называемой "партией войны". Ведь вся политтехнология предвыборной кампании была построена на том, что "вот есть прекрасная партия мира, которая борется с правящей партией войны, которая правила пять лет и во всем виновата". А в какую позицию эта риторика ставила западных союзников Украины? Дело ведь не в персоналиях Порошенко, а в украинском государстве. Если украинское государство проводило политику войны в течение пяти лет, и вроде виновата в этом конфликте, то соответственно соучастниками этого "преступления" были западные союзники, которые поддерживали Украину. Запад никогда не будет более проукраинским чем само украинское руководство.

Где, по вашему мнению, будут проходить границы компромисса, где нас будут сдавать и в каких секторах?

Практически достигнуто, если не зафиксировано на бумаге, взаимопонимание между западными партнерами России о контурах ближайшей встрече в нормандской формате - это согласие с путинской интерпретацией Минских договоренностей. То есть речь идет об особом статусе Донбасса и вталкивании этой раковой опухоли, ничего не меняя в Лугандонии, сохраняя тех же бандитов, сохраняя полный контроль российских военных, российских спецслужб. Легитимизировать эту территорию с точки зрения украинского законодательства и тем самым открыть путь к расчленению Украины. Формально, при этом, требуя закрепить это в Конституции с использованием особого статуса для этих территории. Этому "проклятая партия войны" достаточно успешно сопротивлялась в течение этих лет. Мы же помним, самое тяжкое время было в 2015-16 году, когда Штайнмайер приезжал в Киев и, практически на заседании Рады, требовал внести изменения в Конституцию. Каким образом украинское государство тогда устояло. Сейчас задача на ближайшую встречу - зафиксировать эту серьезную капитуляции, то есть Украина превращается в государство без государственных границ. Эта территория возвращается в Украину, она в состоянии сколь угодно расползаться, например следующим шагом, совершенно очевидно, будет их требование расширения этой Лугандонии с особым статусом до формальных границ Луганской и Донецкой областей. На это указывает, эти планы выдает указ Путин о том, что на всей территории этих областей будут выдаваться российские паспорта и так далее. Это капитуляция Украины.

Я боюсь, что в пользу вашей версии свидетельствуют разговоры и обещания принятия закона о референдуме и о так называемом прямом народовластии. Мы знаем как просто можно манипулировать простыми людьми с помощью тех или иных телевизионных мерзавцев и огромной теле- и интернет-системы "окучивания".

В современном обществе народовластия это власть телеолигархии. То, что проектируется с экранов становится общественным мнением. Мы же видели во время избирательной кампании, этот, по сути пророссийский, кремлевский дискурс, "с одной и с другой стороны украинцы и это, якобы, внутренний украинский конфликт, и мы должны протянуть им руку дружбы". Он транслировался без малого всеми телеканалами, часть из которых принадлежит Медведчуку, а другая часть, Коломойскому, который решил капитулировать перед Москвой исходя из своих финансовых интересов.

С другой стороны мы видим очень серьезное наступление на украинский парламентаризм. Речь идет о том, что Верховная Рада фактически оказалась в кармане президента Зеленского, а депутаты были вынуждены проголосовать за свою депутатскую прикосновенность.

Вы же видите, что внешнеполитические и внутриполитические проекты скоординированы, они заточены под один и тот же результат - превращение Украины в Малороссию, в тот самый "один народ" о котором сегодня в присутствии Медведчука, специально привезенного для этого во Владивосток, снова говорил Путин . Ключевой момент будет, во-первых, это новая Нормандская встреча. Представляете участников? Кто будет противостоять президенту Зеленскому? Макрон, который уже танцует в обнимку с Путиным, пенсионерка Меркель, которой безразлично все, агрессивный Путин, да еще Богдан непрерывно шепчет в ухо Зеленскому. Картина крайне неприятная. Она разворачивается именно по тем лекалам, о которых мы говорили. Я верю в человеческий фактор двух людей: Путина и Зеленского. Путин, в своей эйфории и безнаказанности, может зайти так далеко, что его требования просто вызовут взрыв всей украинской общественной мысли и Зеленскому невозможно будет на это согласиться. И наконец фактор самого Зеленского. Когда человек возглавляет страну, даже если он был марионеткой определенных групп, у него каким-то образом меняется психология. Он же не последний человек, Зеленский, в своей жизни и карьере. У него должно быть какое-то человеческое достоинство. Вот я надеюсь на два фактора: непомерно наглые требования Путина и бунт физического Зеленского против коллективного Зеленского. Это может предотвратить ту, подробно расписанну юи прекрасно спланированную, операцию по капитуляции Украины.



А могут ли российские сценарии повлиять на монолитность власти Путина? Москва и много крупных российских городов пережили массовые протесты в связи с путинским "беспределом" и у нас сложилось впечатление, что действительно, возможно власть там зашаталась и все начало кулуарно переигрываться под политическим кремлевским ковром.

Есть так называемая мобилизационная партия, как ее определил хорошо вам известный посетитель кремлевских вершин, Венедиктов. Долгое время он был очень ценным наблюдателем, я называл его "нашим кротом на верхушке власти", а сейчас он практически занял сторону одной из Кремлевских башен - так называемых "умеренных", которые борются с этой "мобилизационной партией", но они умеренные сугубо в кремлевском контексте. Между прочим, вся эта философия капитуляции Украины через Минские соглашения и изменения Конституции, это разработка именно этой "партии умеренных". Тем не менее, любая борьба внутри расшатывает систему и проблемы путинского режима нарастают, и растет массовое недовольство, и борьба под кремлевским ковром все больше прорывается наружу. Тем трагичнее, я об этом не впервые говорю, для Украины, которая пять лет противостояла агрессии, капитулировать именно на пороге краха Российской империи. Это невероятно трагическая ошибка.