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Espreso.tvОбществоРада снова отложила штрафы для "евробляхеров"

Рада снова отложила штрафы для "евробляхеров"

Парламент Украины поддержал законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей на еврономерах в целом

Об этом сообщает Еспресо.TV

"За" проголосовали 284 народных депутата.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №1030 предлагает отложить наказание для владельцев таких авто на 3 месяца.

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