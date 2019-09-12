Рада снова отложила штрафы для "евробляхеров"
12 сентября, 2019, 10:57
Парламент Украины поддержал законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза автомобилей на еврономерах в целом
Об этом сообщает Еспресо.TV
"За" проголосовали 284 народных депутата.
Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" №1030 предлагает отложить наказание для владельцев таких авто на 3 месяца.
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Напомним, отсрочить введение штрафных санкций по отношению к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией предлагают, что за это время планируют разработать новый законопроект о порядке растаможки авто.
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