В Украине начали действовать штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

22 августа, 2019, 11:22

22 августа в Украине вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств таможенных режимов временного ввоза и транзита

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

"До сих пор владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств", - рассказали в ГФС.

Согласно данным ведомства, всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 г. было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн.

"Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. По их оформления уплачено 339 млн гривень", - сообщили в ГФС.

В ведомстве добавили, что за льготный период с 25 ноября 2018 г. до 22 февраля 2019 г. таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачено 13,6 млрд грн. Из них 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За них уплачено почти 8,7 млрд грн.

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