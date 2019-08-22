В Украине начали действовать штрафы за нерастаможенные "евробляхи"
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.
"До сих пор владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств", - рассказали в ГФС.
Согласно данным ведомства, всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 г. было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 млрд грн.
"Из этого количества почти 3,9 тыс. - это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. По их оформления уплачено 339 млн гривень", - сообщили в ГФС.
В ведомстве добавили, что за льготный период с 25 ноября 2018 г. до 22 февраля 2019 г. таможнями ГФС оформлено более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачено 13,6 млрд грн. Из них 140 тыс. - авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За них уплачено почти 8,7 млрд грн.
Читайте также: Конец "евроблях": в Украине начали наказывать за нерастаможенные авто, но это может продолжаться недолго
- Напомним, 29 августа начнет свою работу новая Верховная Рада, и одной из первоочередных задач обновленного законодательного органа будет решение вопроса штрафов и доступного растаможка авто, заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.
- Впоследствии глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что является большой дилеммой, продолжать льготный период для евробляхеров: "Если в начале года растаможивались тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел растаможиться, уже растаможились".
- 21 августа на сайте президента появилась информация, что Зеленский внесет законопроект об отсрочке на 3 месяца штрафов за нерастаможенные "евробляхи".
Читайте также
-
15 августа, 2019 10 фактов о новом тренере "Динамо" Михайличенко
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация
-
14 августа, 2019 10 фактов об Алексее Гончаруке, которого видят новым премьером
Читайте также
-
-
15 августа, 2019 Будни богов - 5 книг современной фантастики
-
14 августа, 2019 Виталий Портников: Минск - это необходимая имитация