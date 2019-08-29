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Espreso.tvОбществоВ ВР зарегистрировали законопроект об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

В ВР зарегистрировали законопроект об отсрочке штрафов для "евробляхеров"


фото: politeka
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины

Об этом сообщается на сайте парламента.

Соответствующий законопроект № 1030 внес Президент Украины Владимир Зеленский. В настоящее время текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует.

  • Напомним, в Украине планируют отсрочить введение штрафных санкций к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией и за это время планируют разработать новый законопроект о порядке растаможки авто.
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