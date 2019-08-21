Конец "евроблях": в Украине начали наказывать за нерастаможенные авто, но это может продолжаться недолго

21 августа, 2019, 17:33

Ульяна Букатюк

22 августа заканчивается льготный период растаможка для евробляхеров - предусмотрены крайне жесткие штрафы за нарушение закона. Впрочем наказание в очередной раз могут отложить

24 августа Украина будет праздновать 28 лет независимости. И именно с этого дня своеобразную "независимость" теряют те, кто не успел или не захотел растаможить автомобиль на европейских номерах, ведь начинает действовать закон о штрафах.

Впрочем новая власть может снова продлить льготный период для растаможки таких авто - об этом в последнее время говорят все чаще. Так заработают ли "драконовские" штрафы для евробляхеров

О чем идет речь

Так называемые законы о "евробляхах" парламент одобрил в целом еще 8 ноября 2018 года. И если закон о новых правилах растаможки действует уже давно, то второй закон (№8488), предусматривающий высокие штрафы, - начинает действовать фактически только на этой неделе.

Напомним, льготный период растаможки авто на иностранном регистрации длился в течение трех месяцев до 22 февраля 2019 года. В течение этого времени владельцы "евроблях" могли получить украинские номера, заплатив половину стандартного акцизного сбора.

Впрочем, в конце мая Верховная Рада отсрочила введение штрафов для владельцев нерастаможенных "евроблях" еще на три месяца - до 24 августа 2019 года.

По данным ГФС, в Украине сейчас насчитывается 288 142 "евробляхи". По информации Мининфраструктуры и МВД, сегодня в Украине до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации от 600 тыс. до 800 тыс. авто.

Представители общественной организации "АвтоЕвро Сила" утверждают, что "евроблях" у нас не менее 700 тыс.

В любом случае "каникулы" для этих авто по закону, закончились, и теперь их владельцев ждет ответственность.

Читайте также: Полный легалайз "евроблях". Что приняла Рада и как теперь растаможить авто

Какими будут штрафы

Закон ( №8488 ) "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины..." позволяет украинцу купить в режиме временного ввоза без денежного обеспечения только одно авто.

Такое авто запрещено передавать. Тем, кто привез в Украину автомобиль на Еврономере и передал его в третьи руки или на запчасти, грозит штраф в размере 17 тыс. грн

Также запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрен штраф 34 тыс грн.

Если кто-то, вопреки правилам, все же получит транзитное или временно ввозимое авто во владение, пользование или распоряжение или будет использовать такое авто в предпринимательской деятельности, для получения дохода, штрафы немалые.

Первая фиксация указанных нарушений работниками полиции предусматривает взыскание с нарушителя 8,5 тыс. грн, повторная фиксация -17 тыс. грн, лишение права управления на 1 год и платное изъятие авто за счет нарушителя.

За отсрочку транзитного ввоза в сутки придется выложить 170 гривен, более суток и до 10 суток - 3400, от 10 до 20 суток - 8500, от 20 до 30 суток - 85 000, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля - 170 тысяч гривен или конфискация авто.

Как это будет контролироваться

Согласно замыслу, автоматизированная система будет передавать данные об авто от таможенника во время открытия режима транзита или режима временного ввоза сразу всем контролирующим органам.

Протокол о нарушении может быть составлен таможенником в отсутствии нарушителя и вручен ему при выезде из Украины.

За нарушение таможенных правил фискальники сами пришлют штраф по адресу регистрации в течение трех дней после окончания срока пребывания в Украине.

Представители полиции с 22 августа 2019 года начнут выявление фактов неправомерного вождения авто с иностранной регистрацией, а именно:

по которым нарушены сроки временного ввоза и/или транзита;

по их использованию для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине;

по их передаче во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим их на таможенную территорию Украины;

по неправомерному раскомплектованию таких автомобилей.

Кроме того, полиция получит право не только останавливать автомобили на еврономерах, но и выписывать штрафы для их владельцев прямо на месте.

И если полиция увидит авто с истекшим сроком пребывания на украинских дорогах, штрафов не избежать. Машину отправят на штрафплощадку. Забрать ее оттуда сможет только фактический владелец, то есть заграничный.

А еще новые штрафы урегулировали вопрос повторного нарушения. Поэтому варианта "раз заплатил, и свободен" не будет: сколько раз поймают - столько и придется платить штраф.

Возможна еще одна отсрочка

Еще за время работы Верховной Рады 8 созыва президент Зеленский обратился в парламент с предложением собраться вне очереди, чтобы рассмотреть законопроект об отсрочке на 90 дней применения штрафных санкций к владельцам авто на "евробляхах".

Впрочем, тогда депутаты отказались от предложения пролонгировать этот период.

В период между выборами к президенту часто подходили представители организации "АвтоЕвро Сила", которые выступают против введения штрафов, с требованием решить эту проблему.

Читайте также: Почему возник бляхомайдан и что будет с автомобилями на еврономерах

А 18 августа в Запорожье состоялся автопробег владельцев машин с европейской регистрацией, которые проехались по центральному проспекту города до площади Героев Революции.

Уже 29 августа начнет свою работу новая Верховная Рада, и одной из первоочередных задач обновленного законодательного органа будет решение вопроса штрафов и доступной растаможки авто, заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

"Законопроект, который предлагал Владимир Зеленский , будет рассматриваться как неотложный в день торжественного заседания, или в следующий первый рабочий день. Однозначно его будут поддерживать чтобы этот вопрос решить", - сказал Криклий.

"Рада, скорее всего, продолжит этот срок (отсутствии штрафов за использование "евроблях") на три месяца, но в течение этого срока надо будет выработать решение", - говорит Владислав Криклий.

Впрочем председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что является большой дилеммой, продолжать ли льготный период для евробляхеров:

"Если в начале года ратаможивались тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел растаможиться, уже растаможились".

21 августа состоялся круглый стол с Нефедовым, представителем ОП Русланом Рябошапкой, полицией и представителями "АвтоЕвро Силы":

"Он (Рябошапка, - Еспресо) дал четкий посыл, что президент и вся его команда готовы вносить изменения в действующее законодательство", - отметил представитель "АвтоЕвро Сила Днипро".