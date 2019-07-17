Отсрочить штраф для "евробляхеров": Рябошапка рассказал, по поводу каких законопроектов созывают внеочередное заседание Рады

17 июля, 2019, 12:47

Зеленский предложит Верховной Раде отсрочить применение штрафных санкций для владельцев авто на еврономерах на 90 дней

Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Президент обратился в парламент с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на так называемых еврономерах. Предложение пока звучит о 90 днях отсрочки применения штрафных санкций. В течение этих 90 дней новый парламент и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать эту проблему", - сообщил Рябошапка.

Он отметил, что, по информации Мининфраструктуры и МВД, сегодня в Украине от - 600 тыс. до 800 тыс. авто, которые до сих пор не растаможены и которые на иностранной регистрации.

"Проблема существует, и мы не можем просто закрывать глаза на нее. Проблема болезненная, об этом говорят люди, и президент решил обратиться в парламент с требованием принять этот законопроект", - пояснил заместитель председателя ОПГ.

По словам Рябошапки, инициатива "относится улучшения соблюдения прав человека и усиление борьбы с коррупцией в Украине".

Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что планируется созыв внеочередной сессии Верховной Рады на четверга, 18 июля