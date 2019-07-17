Отсрочить штраф для "евробляхеров": Рябошапка рассказал, по поводу каких законопроектов созывают внеочередное заседание Рады
Об этом сказал заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Президент обратился в парламент с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применение штрафных санкций к тем людям, которые не успеют растаможить автомобили на так называемых еврономерах. Предложение пока звучит о 90 днях отсрочки применения штрафных санкций. В течение этих 90 дней новый парламент и новое правительство предложат механизм, каким образом урегулировать эту проблему", - сообщил Рябошапка.
Он отметил, что, по информации Мининфраструктуры и МВД, сегодня в Украине от - 600 тыс. до 800 тыс. авто, которые до сих пор не растаможены и которые на иностранной регистрации.
"Проблема существует, и мы не можем просто закрывать глаза на нее. Проблема болезненная, об этом говорят люди, и президент решил обратиться в парламент с требованием принять этот законопроект", - пояснил заместитель председателя ОПГ.
По словам Рябошапки, инициатива "относится улучшения соблюдения прав человека и усиление борьбы с коррупцией в Украине".
Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что планируется созыв внеочередной сессии Верховной Рады на четверга, 18 июля
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