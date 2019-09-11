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Espreso.tvОбществоПодозреваемый по делу МН17 Цемах направляется из Москвы "домой" в ОРДЛО

Подозреваемый по делу МН17 Цемах направляется из Москвы "домой" в ОРДЛО

Дочь Владимира Цемаха сообщила в сети, что возвращается с отцом "домой". Вероятно, речь идет о временно оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщила дочь Цемаха в социальной сети "ВКонтакте".

"Ну, что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного проще. Ура, дорогие мои! Едем домой!", - написала Мария Левченко-Цемах в заметке.

 

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  • В конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.
  • Ранее СМИ сообщали , что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемах включили в список на обмен пленными
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
  • В Нидерландах переквалифицировали Владимира Цемаха, который ранее считался ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемого.
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