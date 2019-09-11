Подозреваемый по делу МН17 Цемах направляется из Москвы "домой" в ОРДЛО

11 сентября, 2019, 18:00

Дочь Владимира Цемаха сообщила в сети, что возвращается с отцом "домой". Вероятно, речь идет о временно оккупированной территории Донбасса

Об этом сообщила дочь Цемаха в социальной сети "ВКонтакте".

"Ну, что, есть в жизни счастье, справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного проще. Ура, дорогие мои! Едем домой!", - написала Мария Левченко-Цемах в заметке.