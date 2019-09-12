Нидерланды подняли вопрос Цемаха среди послов ЕС

12 сентября, 2019, 10:58

Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал журналист.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it was not mentioned in the EU statement . but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 сентября 2019 г.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

МИД Нидерландов, комментируя увольнение Цемах, отметил, что новости из Киева вызывают много вопросов.