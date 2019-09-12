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Espreso.tvМирНидерланды подняли вопрос Цемаха среди послов ЕС

Нидерланды подняли вопрос Цемаха среди послов ЕС


фото: rfe
Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопросы обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Вчера голландцы подняли вопрос о Цемахе среди послов ЕС, выразив большую обеспокоенность, и критически отозвались о том, что этот вопрос не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли сейчас будут дальнейшие переговоры по этому вопросу", - написал журналист.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.

МИД Нидерландов, комментируя увольнение Цемах, отметил, что новости из Киева вызывают много вопросов.

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