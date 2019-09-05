МИД Нидерландов об увольнении Цемаха: новости из Киева вызывают много вопросов
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на нидерландский портал Nieuws.
"Мы находимся в курсе дел", - сказал Блок.
Вместе с тем министр отказался вдаваться в детали и не стал раскрывать, была ли нидерландская сторона информирована об увольнении Цемаха заранее.
По его словам, последние сообщения из Киева "вызывают много вопросов".
Ранее в международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что хотели бы допросить Цемаха, но его освобождение это усложняет.
Напомним, депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождения украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха.
5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
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