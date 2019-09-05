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Espreso.tvМирЕвродепутатка из Нидерландов: Освобождение Цемаха - тревожный сигнал

Евродепутатка из Нидерландов: Освобождение Цемаха - тревожный сигнал


фото: dw
Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири назвала "тревожным" освобождение украинским судом из-под стражи бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха

Об этом она заявила в комментарии DW.

"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - заявила Пири.

Евродепутатка также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.

Накануне 40 евродепутатов, среди них и Кати Пири, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, которые подлежат обмену пленными с РФ.

Среди прочего авторы письма указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы авиалайнера MH17.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.

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