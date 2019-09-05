Евродепутатка из Нидерландов: Освобождение Цемаха - тревожный сигнал
Об этом она заявила в комментарии DW.
"Освобождение подозреваемого, которого стремится допросить международная следственная группа (которая расследует сбивание самолета Boeing рейса MH17 летом 2014 года в небе над Донбассом. - Ред.), вызывает тревогу", - заявила Пири.
Евродепутатка также отметила, что ей неизвестно о каких-либо следственных действиях или допросах Цемаха, которые бы осуществляли специалисты международной следственной группы.
Накануне 40 евродепутатов, среди них и Кати Пири, обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письменной просьбой не вносить Цемаха в список лиц, которые подлежат обмену пленными с РФ.
Среди прочего авторы письма указывали на важность Цемаха для международного следствия, расследующего обстоятельства катастрофы авиалайнера MH17.
Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень