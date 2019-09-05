Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить.
Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить ", - сказала пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк.
Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.
Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.
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