Нидерландские следователи боятся, что не смогут допросить свидетеля по делу MH17 Цемаха

5 сентября, 2019, 15:56

В международной Совместной следственной группе (JIT), которая занимается расследованием дела MH17, заявили, что бывший боевик группировки "ДНР" Владимир Цемах, которого 5 сентября освободил из-под стражи украинский суд, является "интересным для следствия человеком"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить.

Это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться. Но нам жаль, если мы не сможем с ним поговорить ", - сказала пресс-секретарь международной Совместной следственной группы (JIT) Брехтье ван де Мосдейк.

Комментируя решение суда, она добавила: "Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать".

Брехтье ван де Мосдейк отказалась ответить на вопрос о том, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Напомним, 5 сентября судьи Апелляционного суда города Киева отпустили Цемаха под личное обязательство. Прокуратура требовала оставить подозреваемого под арестом, заявляя, что он может скрыться.