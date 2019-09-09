В ГФС сказали, сколько владельцев "евроблях" успели оштрафовать

9 сентября, 2019, 09:55

С начала действия штрафных санкций с 22 августа за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств в Украине составили более 200 протоколов

Об этом dt.ua сообщили в пресс-службе ДФС.

"ГФС фиксирует правонарушения, предусмотренные частью третьей статьи 470 (превышение установленного статьей 95 настоящего Кодекса срока доставки товаров, транспортных средств коммерческого назначения, таможенных или других документов на эти товары более чем на десять суток - ред.) И 481 (превышение срока временного ввоза товаров на таможенную территорию Украины или срока временного вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины более чем на десять суток - ред.) Таможенный кодекс ", - заявили в ГФС.

"Согласно базе данных ГФС по признакам указанных правонарушений с 22 августа 2019 по 4 сентября 2019 составлен 243 протокол о нарушении таможенных правил", - говорится в ответе.

Также сообщается, что санкции указанных правонарушений не изменились (часть 3 статьи 470 Таможенного кодексу- 8500 грн, часть 3 статьи 481 Таможенного кодексу- штраф 17 000 грн).

Так же изменился порядок производства по делам о нарушении таможенных правил (после составления протокола о нарушении таможенных правил осуществляются процессуальные действия, выносится постановление по делам о нарушении таможенных правил).

"Административная ответственность по признакам преступлений, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 470 Таможенного кодекса и частями пятой и шестой статьи 481 Таможенного кодекса, может наступать в зависимости от превышения сроков транзитного перемещения авто и временного ввоза (более 20 суток и более 30 суток) ", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 29 августа начала свою работу новая Верховная Рада, и одной из первоочередных задач обновленного законодательного органа объявили решение вопроса штрафов и доступного растаможка авто, заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

Впоследствии председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил , что является большой дилеммой, продолжать льготный период для евробляхерив: "Если в начале года розмитнювалися тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел розмитнитися, уже розмитнились ".

21 августа на сайте президента появилась информация, что Зеленский внесет законопроект об отсрочке на 3 месяца штрафов за нерастаможенные "евробляхы".