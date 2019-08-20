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Espreso.tvОбществоБольшая дилемма, продолжать ли льготный период для евробляхеров, - Нефедов

Большая дилемма, продолжать ли льготный период для евробляхеров, - Нефедов

Нефедов считает, что на улицах Киева количество авто с иностранной регистрацией уменьшилось

Об этом глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко в эфире Еспресо.TV.

"Мне кажется, что актуальность проблемы очень сильно преувеличена. Если в начале года растамаживались тысячи автомобилей в день, то сейчас растаможивают не более 10 авто в день. Мне кажется, что все те, кто хотел растаможиться, уже растаможились. Мы можем видеть, что на улицах Киева авто с иностранной регистрацией почти исчезли", - сказал Нефедов.

По его словам, есть большой дилеммой для депутатов, продолжать ли все время льготный период для тех, кто не хочет растамаживаться.

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