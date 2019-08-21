Зеленский внесет законопроект об отсрочке на 3 месяца штрафов за нерастаможенные "евробляхи"
Об этом говорится на сайте президента.
"Этот законопроект является приоритетным, и он будет вновь внесен для рассмотрения на первом же заседании парламента нового созыва. Верховная Рада поддержать законопроект, и штрафные санкции будут отсрочены", - пояснил Рябошапка.
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По его словам, применение штрафных санкций планируют отложить на 3 месяца. За это время будут наработаны законодательные инициативы для урегулирования проблем, возникающих при растаможке автомобилей и установление пропорциональных штрафных санкций в случае нарушения законодательства.
По разным оценкам, на сегодня в Украине насчитывается около 800 000 нерастаможенных автомобилей.
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