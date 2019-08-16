Растаможка "евроблях": у Зеленского рассказали, когда закончится период без штрафов

16 августа, 2019, 15:42

Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременное растаможивание автомобилей на еврономерах

Об этом заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, в интервью изданию LIGA.net.

Криклий считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку те, кто желает регистрировать автомобили, вряд ли появятся.

Народный депутат отметил, что у многих просто нет документов на машины. "В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатель января 2018 - 70 000 регистраций", - сказал он.

По его словам, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов.

"Вот они и пытаются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому я думаю, что это последние отсрочки", - добавил депутат.