Растаможка "евроблях": у Зеленского рассказали, когда закончится период без штрафов
Об этом заявил народный депутат Владислав Криклий, которого партия "Слуга народа" делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады, в интервью изданию LIGA.net.
Криклий считает, что это будет последняя отсрочка, поскольку те, кто желает регистрировать автомобили, вряд ли появятся.
Народный депутат отметил, что у многих просто нет документов на машины. "В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах. Только в январе 2019-го зафиксировали более 200 000 регистраций транспорта, показатель января 2018 - 70 000 регистраций", - сказал он.
По его словам, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов.
"Вот они и пытаются это оттягивать. Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появиться через полгода? Поэтому я думаю, что это последние отсрочки", - добавил депутат.
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