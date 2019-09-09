Уже в сентябре цены на газ для населения снизят, - Герус
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает Еспресо.TV .
Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.
"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижения цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года ", - заявил Герус.
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Напомним, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 № 293, с июня НАК "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.
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Вчера, 8 августа, правительство обязало Нафтогаз снизить цену газа для населения.
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Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ .
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Недавно Нафтогаз обнародовал цену газа в августе: с апреля она снизилась на 25% .
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