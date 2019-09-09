Уже в сентябре цены на газ для населения снизят, - Герус

9 сентября, 2019, 13:03

В сентябре цены на газ для населения снизят на 115 гривен за тысячу кубометров

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает Еспресо.TV .

Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижения цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года ", - заявил Герус.