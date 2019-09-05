Британский кризис: парламент проголосовал против досрочных выборов

5 сентября, 2019, 10:22

Палата общин британского парламента не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении в октябре досрочных выборов

Об этом сообщает ВВС.

Предложение о проведении выборов внес премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.

За проведение выборов проголосовали лишь 298 депутатов, тогда как для такого решения необходимо две трети голосов, то есть минимум 434.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что согласится провести досрочные выборы, как только законопроект о блокировании "жесткого" Brexit примет верхняя палата парламента и он станет законом, что может произойти в понедельник. Однако он не сказал, согласен ли с выбором даты Джонсона.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь внести на голосование предложение о досрочных выборах .

Отметим, что уже 9 сентября Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября.