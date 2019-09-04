Британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit
Об этом сообщает BBC .
Закон предусматривает, что британское правительство должно приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Кроме того, оно имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без соглашения. Данный пункт предусматривает, что "жесткий Brexit" возможен только при условии одобрения законодателей.
Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продолжить действие ст. 50 (каждый член Евросоюза имеет право оставить его) Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.
Напомним, правительство Джонсона потеряло рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.
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