Британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit

4 сентября, 2019, 22:27

Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, который не допустит выход страны из Европейского Союза 31 октября без соглашения

Об этом сообщает BBC .

Закон предусматривает, что британское правительство должно приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Кроме того, оно имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без соглашения. Данный пункт предусматривает, что "жесткий Brexit" возможен только при условии одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продолжить действие ст. 50 (каждый член Евросоюза имеет право оставить его) Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Напомним, правительство Джонсона потеряло рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.