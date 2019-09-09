У Джонсона гарантируют выход Британии из состава ЕС 31 октября
Об этом сообщает Reuters.
Эти заявления стали рекции на заявление об отставке министра по вопросам труда и пенсий Амбер Радд из-за исключения из рядов партии депутатов, которые не поддержали план жесткого Brexit.
Комментируя это заявление, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что проводя "интенсивные переговоры" в Брюсселе, правительство Джонсон не будет отходить "от того, что некоторые описывают как жесткую стратегию Brexit".
"Избиратели понимают, что мы должны придерживаться плана", - пояснил Рааб.
Последний шанс для ЕС избежать жесткого Brexit - согласиться на британские инициативы, которые будут озвучены 17 октября на заседании Европейского Совета, добавляет министр финансов Сахид Джавид.
"Премьер-министр пойдет на заседание совета 17 и 18 октября, и он будет пытаться заключить соглашение с ЕС. Однако он не будет просить о продлении на этой встрече", - заявил Джавид.
- Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit.
- После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.
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