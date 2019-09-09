У Джонсона гарантируют выход Британии из состава ЕС 31 октября

9 сентября, 2019, 10:54

Два министра кабинета Бориса Джонсона заявили, что правительство придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться задержки выхода Британии из ЕС

Об этом сообщает Reuters.

Эти заявления стали рекции на заявление об отставке министра по вопросам труда и пенсий Амбер Радд из-за исключения из рядов партии депутатов, которые не поддержали план жесткого Brexit.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что проводя "интенсивные переговоры" в Брюсселе, правительство Джонсон не будет отходить "от того, что некоторые описывают как жесткую стратегию Brexit".

"Избиратели понимают, что мы должны придерживаться плана", - пояснил Рааб.

Последний шанс для ЕС избежать жесткого Brexit - согласиться на британские инициативы, которые будут озвучены 17 октября на заседании Европейского Совета, добавляет министр финансов Сахид Джавид.

"Премьер-министр пойдет на заседание совета 17 и 18 октября, и он будет пытаться заключить соглашение с ЕС. Однако он не будет просить о продлении на этой встрече", - заявил Джавид.