Комитет Рады предложил наказание для нардепов за прогулы

9 сентября, 2019, 15:50

9 сентября комитет ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады порекомендовал принять законопроект №1035-2 о наказании за прогулы. В частности, депутатов, которые прогуляют более трети заседаний, лишат зарплаты

Об этом сообщает Укринформ.

"Предлагается принять заключение комитета на этот законопроект 1035-2 ("О внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады "- ред.,) рекомендовать парламенту включить указанный проект в I раздел повестки дня II сессии Верховной Рады Украины IХ созыва как такой, что полностью готов к рассмотрению в первом чтении в расписание пленарных заседаний парламента и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу и в целом", - озвучил проект решения комитета его глава, депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Кальченко.

Предложение поддержали 6 членов комитета, воздержались - пять.

Также члены комитета рекомендовали Раде отклонить законопроекты №1035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины" и еще один альтернативный № 1035-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снятия заработной платы с народного депутата за прогулы и нарушения Регламента".

Таким образом, законопроектом 1035-2 предлагается внести изменения в части пятой статьи 33 закона "О статусе народного депутата Украины" и в статью 26 Регламента Верховной Рады. В пояснительной записке отмечается, что этот законопроект предлагает прекращать выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, при условии отсутствия народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады.