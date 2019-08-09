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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит изменения в Конституцию о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство, - Стефанчук

Рада рассмотрит изменения в Конституцию о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство, - Стефанчук


фото: president.gov.ua
9 августа, во время брифинга представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о внесении изменений в Конституцию и о первоочередных законопроектах

Об этом представитель президента в Верховной Раде сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Мы ускорим максимально идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых мы говорили - это ответственность депутата за кнопкодавство, ответственность депутата за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, это будет безусловным основанием для прекращения его депутатских полномочий", - заявил Стефанчук.

Помимо того, Стефанчук рассказал о предстоящих законопроектах по всем направлениям.

"А также блоки по всем основным направлениям. Блок по экономике, блок по антикоррупции, блок по инфраструктуре, блок по безопасности и обороне, блок по евроинтеграции. Эти вещи уже готовы. Я думаю, что в первый день вы увидите необычайную эффективность работы Верховной Рады Украины. По крайней мере мы приложим к этому все усилия", - добавил он.

В дополнение, Стефанчук отметил, что закон об импичменте президента, будет одним из первых законов.

"Закон об импичменте президента - это будет один из первых законов, который я надеюсь будет проголосован в этой Верховной Раде", - резюмировал он.

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