Зеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" говорил о наказании за прогулы

28 августа, 2019, 19:15

Об этом передает Украинская правда.

"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал журналистам бывший корреспондент "1 + 1" и по совместительству избранный депутат Сергей Швец .

Отмечается, что на встрече также первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.