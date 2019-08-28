Зеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" говорил о наказании за прогулы
28 августа, 2019, 19:15
Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с новоизбранными депутатами от "Слуги народа" накануне начала работы Верховной Рады IХ созыва
Об этом передает Украинская правда.
"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал журналистам бывший корреспондент "1 + 1" и по совместительству избранный депутат Сергей Швец .
Отмечается, что на встрече также первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень