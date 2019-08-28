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Espreso.tvОбществоЗеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" говорил о наказании за прогулы

Зеленский на закрытой встрече со "Слугами народа" говорил о наказании за прогулы

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с новоизбранными депутатами от "Слуги народа" накануне начала работы Верховной Рады IХ созыва

Об этом передает Украинская правда.

"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказании за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал журналистам бывший корреспондент "1 + 1" и по совместительству избранный депутат Сергей Швец .

Отмечается, что на встрече также первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы Офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.

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