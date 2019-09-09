Футболисты сборной Украины посетили военный госпиталь

9 сентября, 2019, 17:57

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в сопровождении футболистов посетил наших героев в военном госпитале

Об этом сообщает FootBoom в youtube.

Перед товарищеским матчем против Нигерии, футболисты и тренеры сборной Украины во главе с Андреем Шевченко посетили военных, в одном из госпиталей Днепра.

Сборная Украины проведет товарищескую встречу 10 сентября, в Днепре, против Нигерии, так как пропускает 6-й тур квалификации Евро-2020.