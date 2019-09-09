Футболисты сборной Украины посетили военный госпиталь
9 сентября, 2019, 17:57
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в сопровождении футболистов посетил наших героев в военном госпитале
Об этом сообщает FootBoom в youtube.
Перед товарищеским матчем против Нигерии, футболисты и тренеры сборной Украины во главе с Андреем Шевченко посетили военных, в одном из госпиталей Днепра.
Сборная Украины проведет товарищескую встречу 10 сентября, в Днепре, против Нигерии, так как пропускает 6-й тур квалификации Евро-2020.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3: 0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
- Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020.
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