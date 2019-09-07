Освобождение украинских пленных важнее, чем наша победа над Литвой, - Шевченко

7 сентября, 2019, 22:04

Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020

Об этом сообщает "Трибуна".

"Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку", - сказал Шевченко.

Главный тренер сборной Украины подчеркнул, что сегодня произошло событие более важное, чем победа над Литвой - освобождение украинских пленников.

"Второе, наверное, более важно, чем наша игра.Сегодня были освобождены наши военнопленные моряки и другие ребята. Состоялся обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это самое важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - убежден Шевченко.