Освобождение украинских пленных важнее, чем наша победа над Литвой, - Шевченко
7 сентября, 2019, 22:04
Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020
Об этом сообщает "Трибуна".
"Прежде всего, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали из Украины поддержать команду. Хоть и небольшой стадион, но, думаю, очень много болельщиков приехало. Спасибо за такую поддержку", - сказал Шевченко.
Главный тренер сборной Украины подчеркнул, что сегодня произошло событие более важное, чем победа над Литвой - освобождение украинских пленников.
"Второе, наверное, более важно, чем наша игра.Сегодня были освобождены наши военнопленные моряки и другие ребята. Состоялся обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это самое важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - убежден Шевченко.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3:0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
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