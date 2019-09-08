Евро-2020: сколько сборной Украины нужно набрать очков для выхода в финальную часть

8 сентября, 2019, 17:03

Стало известно, сколько очков осталось набрать сборной Украины по футболу, чтобы гарантировать себе место в финальной части Евро-2020

Об этом сообщает segodnya.ua .

Сборная Украины 7 сентября победила в гостях Литву 3:0, набрала 13 очков и упрочила лидерство в группе B. Ближайшего конкурента - Португалию - команда Андрея Шевченко опережает на 8 баллов. У Люксембурга и Сербии по 4 пункта, у Литвы - 1.

"Прямые" путевки на Евро-2020 получат по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Чтобы осенью гарантировать себе выход в финальную часть турнира, украинцам нужно в следующем матче, 11 октября, победить в Харькове сборную Литвы.

После этого наши футболисты могут даже позволить себе проиграть два других поединка - дома с Португалией и на выезде с Сербией. Главное - не проиграть сербам больше, чем с разницей в 5 мячей.

Если сборная Украины окажется за пределами первой двойки своей отборочной группы, то она сохранит шанс пробиться на Евро-2020 через Лигу наций - плей-офф среди победителей групп этого турнира за путевки на чемпионат Европы состоится в марте 2020 года.