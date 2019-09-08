Евро-2020: сколько сборной Украины нужно набрать очков для выхода в финальную часть
Об этом сообщает segodnya.ua .
Сборная Украины 7 сентября победила в гостях Литву 3:0, набрала 13 очков и упрочила лидерство в группе B. Ближайшего конкурента - Португалию - команда Андрея Шевченко опережает на 8 баллов. У Люксембурга и Сербии по 4 пункта, у Литвы - 1.
"Прямые" путевки на Евро-2020 получат по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Чтобы осенью гарантировать себе выход в финальную часть турнира, украинцам нужно в следующем матче, 11 октября, победить в Харькове сборную Литвы.
После этого наши футболисты могут даже позволить себе проиграть два других поединка - дома с Португалией и на выезде с Сербией. Главное - не проиграть сербам больше, чем с разницей в 5 мячей.
Если сборная Украины окажется за пределами первой двойки своей отборочной группы, то она сохранит шанс пробиться на Евро-2020 через Лигу наций - плей-офф среди победителей групп этого турнира за путевки на чемпионат Европы состоится в марте 2020 года.
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы со счетом 3:0.
- Сборная Украины, благодаря победе над Литвой, укрепила лидерство в группе B .
- Главный тренер сборной Украины по футболу назвал освобождение украинских пленных важнее победы над Литвой в отборе Евро-2020.
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