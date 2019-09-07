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Espreso.tvСпортУкраина победила Литву: как выглядит турнирная таблица группы B

Украина победила Литву: как выглядит турнирная таблица группы B


фото: REUTERS
Сборная Украины победила Литву в отборе Евро-2020 и укрепила лидерство в группе B

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В субботу, 7 сентября, сборная Украины переиграла в Вильнюсе Литву со счетом 3:0. Голы забили Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский.

Благодаря победе команда Андрея Шевченко набрала 13 очков и упрочила лидерство в группе B. Ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - украинцы опережают на 9 баллов. У Португалии - 2 пункта, у Литвы - 1.

  • Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 встречаются главные конкуренты сборной Украины по группе B - Сербия и Португалия. Игра начнется в 21:45 .
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