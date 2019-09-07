Сборная Украины разгромила Литву в отборе Евро-2020

7 сентября, 2019, 20:48

В отборочном матче Евро-2020 сборная Украины победила в Вильнюсе команду Литвы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в Вильнюсе на 7-й минуте открыл Александр Зинченко, который точно пробил по воротам после передачи вразрез от Марлоса.

На 27-й минуте преимущество команды Андрея Шевченко увеличил сам Марлос, который перехватил мяч на подступах к штрафной, набрал скорость и мощно пробил.

Разгромным счет на 62-й минуте сделал Руслан Малиновский, поразивший угол ворот из-за пределов штрафной после сброса Романа Яремчука.

Сборная Украины победила Литву 3:0, набрала 13 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы B. В ближайшие преследователей - Люксембург и Сербию - наша национальная команда опережает на 9 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва - 1.

Следующий матч сборная Украины сыграет 10 сентября. В Запорожье в товарищеской игре он встретится с Нигерией.

Отборочный турнир Евро-2020

5-й тур

7 сентября

Литва - Украина 0:3

Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62