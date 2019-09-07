Сборная Украины разгромила Литву в отборе Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в Вильнюсе на 7-й минуте открыл Александр Зинченко, который точно пробил по воротам после передачи вразрез от Марлоса.
На 27-й минуте преимущество команды Андрея Шевченко увеличил сам Марлос, который перехватил мяч на подступах к штрафной, набрал скорость и мощно пробил.
Разгромным счет на 62-й минуте сделал Руслан Малиновский, поразивший угол ворот из-за пределов штрафной после сброса Романа Яремчука.
Сборная Украины победила Литву 3:0, набрала 13 очков и упрочила лидерство в турнирной таблице группы B. В ближайшие преследователей - Люксембург и Сербию - наша национальная команда опережает на 9 пунктов. Португалия имеет 2 балла, Литва - 1.
Следующий матч сборная Украины сыграет 10 сентября. В Запорожье в товарищеской игре он встретится с Нигерией.
Отборочный турнир Евро-2020
5-й тур
7 сентября
Литва - Украина 0:3
Голы: Зинченко, 7, Марлос, 27, Малиновский, 62
- Напомним, 7 сентября в отборочном матче Евро-2020 встречаются главные конкуренты сборной Украины по группе B - Сербия и Португалия. Игра начнется в 21:45 .
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